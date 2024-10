Controlli nei cantieri edili a San Miniato: sospese due attività e 15mila euro di sanzioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, 22 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno svolto un’ispezione presso dei cantieri edili, al termine della quale hanno deferito in stato di libertà due persone per l’inosservanza delle disposizioni Pisatoday.it - Controlli nei cantieri edili a San Miniato: sospese due attività e 15mila euro di sanzioni Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, 22 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di San, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno svolto un’ispezione presso dei, al termine della quale hanno deferito in stato di libertà due persone per l’inosservanza delle disposizioni

