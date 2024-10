Cobie Smulders splendente sul red carpet della Festa di Roma 2024 #RoFF19 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cobie Smulders splendente sul red carpet della Festa di Roma 2024 #RoFF19 La splendida Cobie Smulders ha partecipato alla Festa di Roma 2024 per presentare il suo ultimo film, il thriller Sharp Corner. L’attrice, conosciuta principalmente per i suoi ruoli di Robin Scherbatsky in E alla fine arriva mamma e Maria Hill nel MCU, ha sfilato sul red carpet. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)sul reddiLa splendidaha partecipato alladiper presentare il suo ultimo film, il thriller Sharp Corner. L’attrice, conosciuta principalmente per i suoi ruoli di Robin Scherbatsky in E alla fine arriva mamma e Maria Hill nel MCU, ha sfilato sul red

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del cinema di Roma, le pagelle dei look: Tecla Insolia come Julia Roberts (8), Beatrice Modica e il fazzoletto gigante (4), Anna Foglietta sobria (7), Cobie Smulders ... - La settima serata della Festa del cinema di Roma regala pochi spunti e sprazzi di gioia, come quella che molti definiscono «la coraggiosa ... (msn.com)

Festa del Cinema di Roma: Cobie Smulders e altre star sul red carpet - Alla Festa del Cinema di Roma continua la pioggia (e la varietà) di look da red carpet. Questa sera c'è la star di How I met your mother Cobie Smulders ma anche Anna Foglietta, Tecla Insolia e…) Leggi ... (informazione.it)

Cobie Smulders incanta il red carpet della Festa del Cinema di Roma con eleganza e stile - Cobie Smulders incanta il red carpet della Festa del Cinema di Roma, presentando il thriller "Sharp Corner" e consolidando il suo status di icona di stile e talento nel panorama cinematografico. (ecodelcinema.com)