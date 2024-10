Circolo, verde speranza. Giovanissimi talenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Buone prove per i Giovanissimi atleti del Circolo Schermistico Forlivese alla prima prova Interregionale di spada, il Gran Premio Giovanissimi a Faenza: in gara Bambine e Maschietti (under 10), Giovanissime e Giovanissimi (under 11), Ragazze e Ragazzi (under 12 e 13). I migliori risultati arrivano dai Maschietti. Infatti, con 35 partecipanti, la competizione è dominata dagli schermidori forlivesi, capaci di ottenere un primo e un secondo posto, rispettivamente con Giulio Gentilini e Leonardo Bagattoni, buon 7º Diego Zaccheroni e tra i primi 20 anche Pietro Tasca (16º) e Vittorio Maria Guarini (19ª). Gentilini e Bagattoni, i migliori anche nella fase a gironi, dominano poi tutti gli avversari nel tabellone ad eliminazione diretta. Il gran derby in finale si risolve 2-1 a favore di Gentilini. Ilrestodelcarlino.it - Circolo, verde speranza. Giovanissimi talenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Buone prove per iatleti delSchermistico Forlivese alla prima prova Interregionale di spada, il Gran Premioa Faenza: in gara Bambine e Maschietti (under 10), Giovanissime e(under 11), Ragazze e Ragazzi (under 12 e 13). I migliori risultati arrivano dai Maschietti. Infatti, con 35 partecipanti, la competizione è dominata dagli schermidori forlivesi, capaci di ottenere un primo e un secondo posto, rispettivamente con Giulio Gentilini e Leonardo Bagattoni, buon 7º Diego Zaccheroni e tra i primi 20 anche Pietro Tasca (16º) e Vittorio Maria Guarini (19ª). Gentilini e Bagattoni, i migliori anche nella fase a gironi, dominano poi tutti gli avversari nel tabellone ad eliminazione diretta. Il gran derby in finale si risolve 2-1 a favore di Gentilini.

