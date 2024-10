Ilnapolista.it - Cile, l’ex calciatore Valdivia arrestato per abusi sessuali

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)delJorgeè statoper. Il 41enne, che ora fa il telecronista, ha vinto la Copa America nel 2015 con la sua nazionale. Le indagini sono ancora in corso da parte della Procura in merito ad una denuncia ricevuta.noperIl quotidianono La Tercera riporta che una tatuatrice ha denunciatolunedì, dichiarando che domenica 20 ottobre, dopo che i due si erano incontrati in un ristorante, avevano poi deciso di prendere appuntamento per un tatuaggio. La donna, però, non ricorda bene cosa sia successo dopo perché entrambi ubriachi. Si è risvegliata nel suo appartamento con forti dolori vaginali.si dichiara innocente, mentre la sua difesa ha affermato che i rapportierano consensuali.