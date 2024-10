Ilnapolista.it - Chiesa a Liverpool è sparito. Slot: «Ha trovato un calcio che va a un’altra intensità»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arnesta facendo un lavoro più che soddisfacente al. I Reds sono al vertice in Premier League e stanno disputando anche un’ottima Champions, seppure senza aver affrontato per ora avversari di pari livello (il Milan stesso non lo è, ovviamente). Tra i tanti temi affrontati in Conferenza pre-Lipsia, l’allenatore ha parlato di Federicoche sta stentando non poco. Ha saltato la preparazione e ha giocato appena 78 minuti. Ieri il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa.esprime solidarietà a FedericoDi seguito le dichiarazioni riguardanti l’esterno della Nazionale: «Federico ha saltato l’intera preparazione pre-campionato e poi è entrato in un campionato dove l’potrebbe essere più alta rispetto alla Serie A. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli didel resto della squadra.