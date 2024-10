Cassino-Savoia scontri a fine partita | due tifosi feriti uno colpito da una mazza da baseball

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Duedelsono finiti in Pronto Soccorso presso l’ospedale Santa Scolastico dopo l’ultimadella squadra. Al termine dellatra, valida per il Campionato di Serie D Girone G, finita 3-1, le due tifoserie si sono scontrate all’esterno dello stadio Salveti. Un gruppo di sostenitori delsi è lanciato a piedi contro alcunidel, aggredendoli. Uno di loro è statoalla testa da un colpo sferrato da unadaed è stato successivamente gettato in un fosso. Al pronto soccorso sono stati medicati duee nessuno dei due si trova in pericolo di vita, ma sono tenuti sotto osservazione.