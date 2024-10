Caso Salis. Budapest alla Ue:: "Revocate l’immunità" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ombra di Viktor Orban torna a minacciare Ilaria Salis. Dopo averlo più volte preannunciato, le autorità ungheresi hanno chiesto al Parlamento europeo di revocare l’immunità all’eurodeputata di Avs tenendo aperta una saga giudiziaria che va avanti da oltre un anno e mezzo. Budapest intende dunque proseguire le indagini sulla presunta aggressione dell’attivista italiana ai danni di militanti dell’estrema destra magiara, chiedendo che le sia revocato lo scudo della protezione parlamentare ed esponendola così al rischio di un ritorno nelle carceri ungheresi dove è stata detenuta per quindici mesi prima di conquistare l’elezione in Europa e ottenere la liberazione. L’annuncio della presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, di aver ricevuto l’istanza da parte di Budapest è arrivato nel mezzo della sessione plenaria a Strasburgo. Quotidiano.net - Caso Salis. Budapest alla Ue:: "Revocate l’immunità" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ombra di Viktor Orban torna a minacciare Ilaria. Dopo averlo più volte preannunciato, le autorità ungheresi hanno chiesto al Parlamento europeo di revocareall’eurodeputata di Avs tenendo aperta una saga giudiziaria che va avanti da oltre un anno e mezzo.intende dunque proseguire le indagini sulla presunta aggressione dell’attivista italiana ai danni di militanti dell’estrema destra magiara, chiedendo che le sia revocato lo scudo della protezione parlamentare ed esponendola così al rischio di un ritorno nelle carceri ungheresi dove è stata detenuta per quindici mesi prima di conquistare l’elezione in Europa e ottenere la liberazione. L’annuncio della presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, di aver ricevuto l’istanza da parte diè arrivato nel mezzo della sessione plenaria a Strasburgo.

