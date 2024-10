Ilrestodelcarlino.it - ‘Carpi da Vivere’ giovedì 24 in edicola: personaggio del mese il ‘liceale’ Dicle

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È la Carpi della memoria, delle tradizioni, della solidarietà ma anche del futuro quella protagonista dell’edizione di ottobre dida, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà24 ottobre con il Resto del Carlino Modena. Ildelè il 19enne, ovvero Enrico Di Clemente, famoso per la sua partecipazione alla trasmissione di Rai Due ‘Il Collegio’ e ora impegnato nella musica e nella nazionale cantanti. Sapore carpigiano per ‘Bulaggna Pasta Fresca’, il laboratorio che produce artigianalmente pasta fresca, utilizzando solo prodotti a km Zero e le uova delle loro galline, e per la pizzeria ‘059’ che realizza un bel bis: dopo il ‘Gambero Rosso’ compare anche sulla guida ‘Emilia Romagna a Tavola 2025’.