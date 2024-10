Caliendo davanti al gip, ma l'interrogatorio di garanzia salta: "Mancano gli atti, violato il diritto di difesa" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) salta l'interrogatorio di garanzia per Ciro Caliendo, 46enne di San Severo, arrestato dai carabinieri di Napoli nell'ambito delle indagini per l'attentato di Bacoli, ordito in danno di un ufficiale della guardia di finanza rimasto miracolosamente illesoL'imprenditore vitivinicolo è accusato Foggiatoday.it - Caliendo davanti al gip, ma l'interrogatorio di garanzia salta: "Mancano gli atti, violato il diritto di difesa" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)l'diper Ciro, 46enne di San Severo, arrestato dai carabinieri di Napoli nell'ambito delle indagini per l'attentato di Bacoli, ordito in danno di un ufficiale della guardia di finanza rimasto miracolosamente illesoL'imprenditore vitivinicolo è accusato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

KTM 1390 Super Adventure 2025: leva del cambio... addio! - Moto - News: Il 22 ottobre la nuova adventure stradale austriaca debutterà. Tra le novità, l'assenza della leva del cambio ed un nuovo TFT con tanto di Touch screen ... (gpone.com)

Lucia Salcone, ai funerali anche il marito indagato per il suo omicidio. Le amiche: ¬ęCi teneva tanto a diplomarsi¬Ľ - C'√® anche Ciro Caliendo oggi nella cattedrale di San Severo per i funerali di Lucia Salcone, sua moglie. La donna √® morta a 47 ... (msn.com)

Ciro Caliendo indagato per l'omicidio della moglie: chi è l'uomo sospettato di aver inscenato l'incidente e la morte di Lucia Salcone - Ciro Caliendo è indagato per l'omicidio della moglie Lucia Salcone, la 47enne morta in un incidente stradale avvenuto la notte tra il 27 e ... (msn.com)