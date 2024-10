Beautiful streaming, replica puntata 23 ottobre 2024 | Video Mediaset (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Brooke pensa che Hope o Hollis, il cameriere con cui aveva avuto un fugace appuntamento, abbiano suggerito a Deacon di farsi avanti con lei, ma ben presto capisce che si tratta di Taylor. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui. Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 23 ottobre 2024 | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 23– con la soap americana. Nellaodierna Brooke pensa che Hope o Hollis, il cameriere con cui aveva avuto un fugace appuntamento, abbiano suggerito a Deacon di farsi avanti con lei, ma ben presto capisce che si tratta di Taylor. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.

