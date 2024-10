Metropolitanmagazine.it - Balotelli torna in Serie A, arrivato l’accordo: ecco in quale squadra giocherà

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)finalmente sta perre inA. Trattativa ai titoli di coda per il grande ritorno di Supermario che disputerà la stagione 2024-2025 in Italia. Grande attesa per il ritorno in campo di Mario. Reduce dall’esperienza in Turchia, il calciatore è rimasto svincolato fino a questo momento. Dopo varie proposte, alla fine ha deciso di accettare la destinazione italiana. Dopo un lungo tira e molla,la fumata bianca sull’affare con il calciatore che nelle prossime ore sarà ufficializzato dal club che ha deciso di chiuderecon l’attaccante che da sempre desiderava dire nel campionato italiano. È tmw a fare il punto della situazione sull’affare di mercato, riguardo l’ingaggio dello svincolato. Il centravanti classe 1991, svincolato dallo scorso 30 giugno, è pronto a firmare per un anno con un’altraitaliana.