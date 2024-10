Azouz Marzouk e il nuovo lavoro come autista: “Ho 3 figlie e sono disoccupato, non perderò questa occasione” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Azouz Marzouk inizierà un corso per diventare autista di autobus a Lecco. Dovrà superare l'esame della patente D prima di essere assunto. "Non ho nessuna intenzione di farmi sfuggire questa occasione", queste le sue dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore. Fanpage.it - Azouz Marzouk e il nuovo lavoro come autista: “Ho 3 figlie e sono disoccupato, non perderò questa occasione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)inizierà un corso per diventaredi autobus a Lecco. Dovrà superare l'esame della patente D prima di essere assunto. "Non ho nessuna intenzione di farmi sfuggireoccasione", queste le sue dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Azouz Marzouk e il nuovo lavoro come autista: “Ho 3 figlie e sono disoccupato, non perderò questa occasione” - Azouz Marzouk inizierà un corso per diventare autista di autobus a Lecco. Dovrà superare l’esame della patente D prima di essere assunto. “Non ho nessuna intenzione di farmi sfuggire questa occasione” ... (fanpage.it)

Misterioso collezionista comasco presta un capolavoro del '500 a Ferrara - Un autentico gioiello dell’arte rinascimentale, la "Madonna con Bambino" (conosciuta anche come Madonna Reyerson, dal nome dei primi proprietari attestati), opera del celebre pittore ferrarese ... (quicomo.it)

Strage di Erba, nuova vita per Azouz Marzouk: dove si è trasferito e cosa farà - Un’occasione da non perdere Lo stesso Marzouk, nelle dichiarazioni riportate dall’Ansa, ha spiegato che quella che potrebbe essere la sua nuova vita da autista a Lecco è “un’occasione” non farsi ... (newsmondo.it)