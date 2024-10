Arrestato per traffico sessuale l’ex CEO di Abercrombie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo un processo e un’inchiesta per traffico sessuale che si era già avviata lo scorso anno Mike Jeffries, ex CEO di Abercrombie & Fitch, è stato Arrestato, insieme al suo partner ed ad un altro uomo, nell’ambito di un’inchiesta per traffico sessuale avviata lo scorso anno dall’Fbi e dai procuratori federali dell’Eastern District of New York. Per l’accusa Jeffries, ceo del brand dal 1992 al 2014, sfruttava i giovani modelli a dei “party” organizzati insieme agli altri accusati. l’ex CEO di Abercrombie & Fitch Mike Jeffries Arrestato per traffico sessuale A dare una prima dichiarazione sono i legali di Jeffries e del suo partner, Matthew Smith. Che già, in passato, negato ogni presunto comportamento illecito dei propri clienti. Metropolitanmagazine.it - Arrestato per traffico sessuale l’ex CEO di Abercrombie Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo un processo e un’inchiesta perche si era già avviata lo scorso anno Mike Jeffries, ex CEO di& Fitch, è stato, insieme al suo partner ed ad un altro uomo, nell’ambito di un’inchiesta peravviata lo scorso anno dall’Fbi e dai procuratori federali dell’Eastern District of New York. Per l’accusa Jeffries, ceo del brand dal 1992 al 2014, sfruttava i giovani modelli a dei “party” organizzati insieme agli altri accusati.CEO di& Fitch Mike JeffriesperA dare una prima dichiarazione sono i legali di Jeffries e del suo partner, Matthew Smith. Che già, in passato, negato ogni presunto comportamento illecito dei propri clienti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato l’ex Ad di Abercrombie & Fitch per traffico sessuale - Scoppia nel mondo della moda un caso simile al #MeToo del cinema. L'ex Amministratore delegato (Ad) del colosso della moda Abercrombie & Fitch (A&F), Mike Jeffries, il suo partner e un altro uomo sono finiti in manette con l’accusa di ... (Today.it)

Arrestato a New York l’ex ceo di Abercrombie : Mike Jeffries e il compagno sono accusati di traffico sessuale - Mike Jeffries, ex amministratore delegato del colosso della moda Abercrombie & Fitch, è stato arrestato nella mattinata di oggi – martedì 22 ottobre – a New York con l’accusa di traffico sessuale. Assieme a lui, scrive la Bbc, sono finiti in ... (Open.online)

L’ex ceo di Abercrombie & Fitch arrestato per traffico sessuale. Si sospettano abusi su decine di uomini - New York, 22 ottobre 2024 – L'ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, è stato arrestato per traffico sessuale. L'inchiesta, avviata l'anno scorso dall'Fbi e dai procuratori federali dell'Eastern District of New York, ... (Quotidiano.net)