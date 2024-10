Thesocialpost.it - Amadeus, gli ascolti restano una delusione: cambia l’orario di ‘Chissà chi è’

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Devi valutare se sia opportuno continuare a quell’ora. È importante essere realistici, non puoi ostinarti». Ospite degli amici Linus e Nicola Savino a Radio Deejay, dove ha lavorato dal 1986 al 1994,non esita a commentare i modestidel suo programma su Nove. Il conduttore, che ha guidato il Festival di Sanremo per le ultime cinque edizioni, ha recentemente iniziato una nuova avventura su Discovery dopo aver trascorso 25 anni in Rai. Il suo format “Chissà chi è“, simile al noto game show “I soliti ignoti” che ha riscosso grande successo per la Rai, non ha mai raggiunto il 3% di. L’azienda ha già commentato i risultati deludenti, affermando di non aver previsto che il pubblico di Rai1 si trasferisse completamente sul Nove. Anche Fabio Fazio ha sostenuto il suo collega, sottolineando che ci vuole tempo per costruire un nuovo pubblico.