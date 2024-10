Al Palafenderl lo spettacolo "Neve" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Occorre prendersi cura del dolore altrimenti si trasmette. È quanto cerca di fare Neve, lo spettacolo di e con Giovanni Betto in scena venerdì sera alle 20:45 a Vittorio Veneto, al Palafenderl di via San Gottardo. È il 21 gennaio 1943 e nel bel mezzo della ritirata di Russia, fra migliaia di Trevisotoday.it - Al Palafenderl lo spettacolo "Neve" Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Occorre prendersi cura del dolore altrimenti si trasmette. È quanto cerca di fare, lodi e con Giovanni Betto in scena venerdì sera alle 20:45 a Vittorio Veneto, aldi via San Gottardo. È il 21 gennaio 1943 e nel bel mezzo della ritirata di Russia, fra migliaia di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Palafenderl lo spettacolo "Neve" - Il monologo Neve, da lui scritto e interpretato per la regia di Mirko Artuso, è dedicato al nonno disperso in Russia e a tutti coloro che avrebbero potuto esserci, ma non ci sono stati. (trevisotoday.it)

L'autunno cinematografico del Premio Vincenzoni. - Il mese di ottobre a Treviso è all’insegna della cultura cinematografica, grazie al calendario di eventi organizzati nell’ambito del Premio Luciano Vincenzoni, concorso nazionale che valorizza gli aut ... (oggitreviso.it)