Zangrillo: “Con l’autonomia differenziata servizi migliori” (Di martedì 22 ottobre 2024) BARI – “C’è grande attenzione sulla necessità di utilizzare l’autonomia differenziata non con un approccio che vuole essere di tipo ideologico, ma soprattutto con la possibilità di attribuire agli enti territoriali quelle deleghe che possono gestire meglio e quindi potenziare i servizi e valorizzare i territori”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo a Bari alla giornata conclusiva del Festival delle Regioni. L'articolo Zangrillo: “Con l’autonomia differenziata servizi migliori” L'Opinionista. Lopinionista.it - Zangrillo: “Con l’autonomia differenziata servizi migliori” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) BARI – “C’è grande attenzione sulla necessità di utilizzarenon con un approccio che vuole essere di tipo ideologico, ma soprattutto con la possibilità di attribuire agli enti territoriali quelle deleghe che possono gestire meglio e quindi potenziare ie valorizzare i territori”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo, intervenendo a Bari alla giornata conclusiva del Festival delle Regioni. L'articolo: “Con” L'Opinionista.

