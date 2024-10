X Factor 2024, conferenza Live show, le dichiarazioni dei giudici (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco cosa hanno raccontato i giudici nella conferenza stampa di presentazione dei Live show di X Factor 2024, Ghali sarà il primo ospite Ultimate le selezioni, a X Factor è arrivato il momento dei Live che si concluderanno con la finale il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Questo sarà un evento gratuito, co-organizzato con il Comune di Napoli, e permetterà al pubblico di assistere dal vivo a uno spettacolo mai visto prima. Le prenotazioni per partecipare alla finale si apriranno il 30 ottobre, con il click day su TicketOne, dando la possibilità di riservare fino a due ingressi gratuiti. Tra gli ospiti speciali della prima puntata ci sarà Ghali, che regalerà al pubblico una performance inedita. Laccio e il suo team lavoreranno sulle scenografie e le coreografie?. .com - X Factor 2024, conferenza Live show, le dichiarazioni dei giudici Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ecco cosa hanno raccontato inellastampa di presentazione deidi X, Ghali sarà il primo ospite Ultimate le selezioni, a Xè arrivato il momento deiche si concluderanno con la finale il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Questo sarà un evento gratuito, co-organizzato con il Comune di Napoli, e permetterà al pubblico di assistere dal vivo a uno spettacolo mai visto prima. Le prenotazioni per partecipare alla finale si apriranno il 30 ottobre, con il click day su TicketOne, dando la possibilità di riservare fino a due ingressi gratuiti. Tra gli ospiti speciali della prima puntata ci sarà Ghali, che regalerà al pubblico una performance inedita. Laccio e il suo team lavoreranno sulle scenografie e le coreografie?.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor al via con i live - Ghali primo ospite - I ragazzi della mia squadra rappresentano tutto quello che cercavo”, ha detto il rapper milanese dal palco. Per quanto riguarda le squadre: Achille Lauro presenta I Patagarri, quartetto swing di Milano; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona; Les Votives, giovane rock band composta da tre ragazzi milanesi, che si è aggiudicata anche l’X Pass dello stesso giudice in occasione delle ... (Lapresse.it)

X Factor - giovedì ripartono i live con Ghali ospite. Agnelli a Open : «Quest’anno funziona perché ho un tavolo di essere umani» - Le squadre di X Factor 2024 Condotto da Giorgia, anche lei all’esordio ma giudicata unanimamente efficacissima in questo nuovo ruolo, X Factor quest’anno risulta rivoluzionato. Manuel Agnelli e la tv volgare Durante la conferenza stampa il leader degli Afterhours, stuzzicato da Open, descrive così il confronto con le passate edizioni: «Ho un tavolo di esseri umani e questo ... (Open.online)

X Factor 2024 : inizia la sfida. Ospite Ghali nel primo live show - . Tra i concorrenti, giovani talenti come Les Votives, Francamente, Mimì e Pablo Murphy. Con 12 artisti pronti a sfidarsi sotto la guida dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Il 24 ottobre partono i live show di X Factor 2024, il talent Sky Original prodotto da Fremantle. (Corrieretoscano.it)