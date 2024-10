Villaricca, sequestrati ristorante e sushi-bar riconducibili al boss (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ristorante e il sushi-bar sequestrati a Villaricca, strutture da un valore commerciale pari a 600mila euro, sono riconducibili da un elemento di spicco del clan Ferrara-Cacciapuoti. Hanno un valore commerciale pari a 600mila euro i due ristoranti riconducibili a Francesco Ferrara, elemento di spicco del clan Ferrara-Cacciapuoti, arrestato lo scorso anno e attualmente detenuto 2anews.it - Villaricca, sequestrati ristorante e sushi-bar riconducibili al boss Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile il-bar, strutture da un valore commerciale pari a 600mila euro, sonoda un elemento di spicco del clan Ferrara-Cacciapuoti. Hanno un valore commerciale pari a 600mila euro i due ristorantia Francesco Ferrara, elemento di spicco del clan Ferrara-Cacciapuoti, arrestato lo scorso anno e attualmente detenuto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Villaricca - colpo al boss Francesco Ferrara : sequestrati il “Pacos” e il “1Q84” - . Sotto chiave, come anticipa l’ANSA, il “1q84” e il “Pacos novantapuntoventi”. Villaricca, colpo al boss Francesco Ferrara: sequestrati il “Pacos” e il “1Q84” […] L'articolo Villaricca, colpo al boss Francesco Ferrara: sequestrati il “Pacos” e il “1Q84” sembra essere il primo su Teleclubitalia. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno sequestrato due ... (Teleclubitalia.it)

Sequestrati sushi-bar e pizzeria a Villaricca : collegamenti con il clan Ferrara-Vacciapuoti - 000 euro all’anno, un importo che appare sproporzionato rispetto ai normali parametri di mercato per attività di ristorazione similari. di Napoli ha messo in luce dettagli significativi sul profilo economico dei membri del clan, evidenziando come uno degli arrestati, già processato e detenuto per associazione mafiosa, detenesse di fatto sia il sushi-bar che la pizzeria tramite prestanome. (Gaeta.it)

Sequestrati a Villaricca due ristoranti legati a Francesco Ferrara per un valore di 600mila euro - Questo clan viene definito “bicefalo“, in quanto si compone di due famiglie: da un lato la famiglia Ferrara, dall’altro i Cacciapuoti. Il valore commerciale dei locali si attesta attorno ai 600mila euro. La lotta contro i clan non si ferma al sequestro dei patrimoni, ma coinvolge anche la sensibilizzazione della comunità e il rafforzamento della cultura della legalità. (Gaeta.it)