Vi porto nella città che amo Marco Ficarra cicerone a fumetti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Li ha illustrati, ma li ha anche raccontati i suoi otto percorsi bolognesi. Quindi la guida ’Bologna. Itinerari aper una giornata in’ edita da 24 Ore, che presenterà oggi alle 19,30 a Igor Libreria in via Santa Croce 10/ABC, è davvero un assolo delsta (insegna anche Lettering all’Accademia) di origine siciliana che da qualche decennio vive sotto le Due Torri, dove nel 1995 ha fondato Studio Ram., come ha pensato questa guida? "Ho subito pensato ai temi cari allae quindi al cinema, alla musica, alla sfera Lgbt, alla Street Art. La casa editrice desiderava qualcosa di non tradizionale. Questa non è la guida turistica classica, non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, perché ce ne sono già tante. Ovviamente il cuore di Bologna c’è tutto".