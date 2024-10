Gaeta.it - Uomo di 33 anni tenta una rapina in tabaccheria, arrestato grazie alla denuncia della madre

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio di cronaca si è consumato in un comuneprovincia, dove undi 33, reduce da un passato complicato caratterizzato da tossicodipendenza e conflitti con la legge, hato unain una. La, preoccupata per le sue condizioni psicologiche, ha dato l’allerta alle autorità, consentendo un rapido intervento dei carabinieri. Questo caso sottolinea la crescente preoccupazione per la sicurezza nei negozi di quartiere e le difficoltà sociali di molti individui. La dinamicaNella mattinata, attorno alle 7, l’ha deciso di mettere in atto il suo piano criminale, avviandosi verso unasituata nelle vicinanzestazione ferroviaria di Germagnano.