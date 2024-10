Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 22 ottobre 2024: Manuela sotto pressione

(Di martedì 22 ottobre 2024)Cirillo sarà in grande difficoltà nel corso della puntata di Unaldi martedì 22. La gemella, infatti, come annuncia la, si ritroverà a dover gestire troppi impegni e si sentirà. Di recente,ha confidato al fidanzato Costabile di voler aprire un parco archeologico per bambini e il giovane, per darle una mano, si è offerto di occuparsi della realizzazione dei lavori. La ragazza si è fidata di Altieri e ha chiesto a Costabile di gestire anche i soldi destinati a finanziare il parco archeologico. In seguito, però, quandoera in procinto di inaugurare la struttura, ha scoperto che il suo fidanzato l'ha ingannata in quanto ha usato il suo denaro per saldare alcuni debiti.