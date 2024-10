Ubriaco, tampona l'auto dei carabinieri che avevano fermato un altro ubriaco (Di martedì 22 ottobre 2024) ubriaco, tampona l'auto dei carabinieri che avevano appena fermato un altro ubriaco. Non è uno scioglilingua, ma la solida realtà di quanto accaduto all'alba di domenica a Castel Goffredo, nel Mantovano. La dinamica è stata resa nota dagli stessi militari, impegnati in quel momento nel controllo Bresciatoday.it - Ubriaco, tampona l'auto dei carabinieri che avevano fermato un altro ubriaco Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)l'deicheappenaun. Non è uno scioglilingua, ma la solida realtà di quanto accaduto all'alba di domenica a Castel Goffredo, nel Mantovano. La dinamica è stata resa nota dagli stessi militari, impegnati in quel momento nel controllo

Mantova - ubriaco tampona la macchina dei Carabinieri mentre stanno controllando un altro automobilista sbronzo - Per il bizzarro incidente entrambi i conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza Potrebbe sembrare un racconto da 'Scherzi a parte', ma invece è tutto vero. Nella morsa degli ubriachi, nel senso più letterale delle parole. I Carabinieri di Castel Goffredo, in provincia di . (Ilgiornaleditalia.it)

Ubriaco al volante - tampona l’auto dei carabinieri che stanno multando un altro guidatore alticcio - Il tempo di riprendersi dall’accaduto, carabinieri hanno subito appurato che pure il conducente della Ford Focus guidava l’autovettura sotto gli effetti di alcolici Sottoposto anch’egli alla prova dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,36 g/l. Invece è proprio accaduto domenica mattina quando, durante un pattugliamento alle prime ore dell’alba, i Carabinieri della ... (Ilgiorno.it)

Guida ubriaco : tampona un'auto e la fa sbandare contro il guard rail - Era alla guida della sua auto e percorreva la strada in direzione del centro di Fondi, quando ha improvvisamente tamponato l'auto che lo precedeva. Il responsabile del sinistro è un uomo di 37 anni, cittadino di. . La vettura colpita ha sbandato per il violento urto ed è finita contro il guard rail. (Latinatoday.it)