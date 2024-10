Ubriaca si addormenta in un bidone e viene schiacciata dal camion dei rifiuti (Di martedì 22 ottobre 2024) La polizia spagnola ritiene che la ragazza abbia perso i sensi a causa dell'acol e che si rimasta dentro il cassonetto. Il camion dei rifiuti l'ha schiacciata, uccidendola, e il suo corpo è stato bruciato Ilgiornale.it - Ubriaca si addormenta in un bidone e viene schiacciata dal camion dei rifiuti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La polizia spagnola ritiene che la ragazza abbia perso i sensi a causa dell'acol e che si rimasta dentro il cassonetto. Ildeil'ha, uccidendola, e il suo corpo è stato bruciato

