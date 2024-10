Turisti a Milano settembre da record | crescita del 63% sul 2023 Ecco perché

Ilgiorno.it - Turisti a Milano, settembre da record: crescita del 6,3% sul 2023. Ecco perché

(Di martedì 22 ottobre 2024)– In. Ancora una volta. Ail numero diè aumentato del 6,3% rispetto allo stesso mese del. In numeri assoluti, il mese scorso sono arrivate 792.810 persone, più che nel mese di agosto (721.749). Un trend in costante salita, quello dell’arrivo di visitatori italiani e stranieri nel capoluogo lombardo nel confronto tra 2024 e. I tempi dell’emergenza Covid sono ormai dimenticati. Adati inanche in tutta la Città metropolitana (6,1%) e nell’area urbana (5,5%). E nel 2024 i dati sugli arrivi in città hanno sempre registrato un segno positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Il mese migliore in assoluto è stato luglio con 882.534 visitatori (+1,3% rispetto all’anno prima), mentre quello peggiore è stato gennaio, con 572.475, comunque in aumento del 5,6% in confronto con il gennaio