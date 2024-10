Tifosi increduli, annuncio lampo: rivelazione su Sinner (Di martedì 22 ottobre 2024) Tifosi increduli: annuncio lampo di quel campione che si sta dividendo il palcoscenico con Sinner. La rivelazione sull’azzurro è clamorosa Si stimano. E si vogliono bene. Sono il presente e il futuro del tennis. Sono quelli che prenderanno il posto di Federer, Nadal e Djokovic. Sono quelli che faranno avvicinare milioni di Tifosi a questo sport e che spingeranno moltissimi ragazzini a prendere la racchetta in mano. Sinner (Lapresse) – Ilveggente.itJannik Sinner e Carlos Alcaraz si scontrano spesso nelle finali dei tornei che vanno ad affrontare. O al massimo, quando sono dalla stessa parte del tabellone lo fanno in semifinale. Nell’ultimo incrocio ha vinto l’azzurro, in quel torneo di esibizione in Arabia Saudita che ha permesso ad entrambi di incassare un bel po’ di milioni. Ilveggente.it - Tifosi increduli, annuncio lampo: rivelazione su Sinner Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di martedì 22 ottobre 2024)di quel campione che si sta dividendo il palcoscenico con. Lasull’azzurro è clamorosa Si stimano. E si vogliono bene. Sono il presente e il futuro del tennis. Sono quelli che prenderanno il posto di Federer, Nadal e Djokovic. Sono quelli che faranno avvicinare milioni dia questo sport e che spingeranno moltissimi ragazzini a prendere la racchetta in mano.(Lapresse) – Ilveggente.itJannike Carlos Alcaraz si scontrano spesso nelle finali dei tornei che vanno ad affrontare. O al massimo, quando sono dalla stessa parte del tabellone lo fanno in semifinale. Nell’ultimo incrocio ha vinto l’azzurro, in quel torneo di esibizione in Arabia Saudita che ha permesso ad entrambi di incassare un bel po’ di milioni.

