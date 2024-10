Terzo Settore, un volano per la coesione sociale (Di martedì 22 ottobre 2024) Il volontariato sempre più ’liquido’, la centralità del capitale umano, la sostenibilità economica e la rinnovata partnership con la pubblica amministrazione e il mondo del profit: sono le principali sfide che si trova ad affrontare il Terzo Settore. È quanto emerge dalla seconda edizione del Rapporto Terzo Settore 2024 realizzato da Generali Italia sotto il coordinamento di Country Sustainability and Social Responsibility e della Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore. Per rispondere a queste priorità, Fondazione Cattolica lancia due nuovi bandi del valore di 500mila euro ciascuno: il primo, ’Una Mano a chi sostiene’, è un’iniziativa dedicata ai progetti degli enti del Terzo Settore ed enti non profit che promuovono inclusione e coesione sociale, generando positivo e misurabile nel tempo. Quotidiano.net - Terzo Settore, un volano per la coesione sociale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Il volontariato sempre più ’liquido’, la centralità del capitale umano, la sostenibilità economica e la rinnovata partnership con la pubblica amministrazione e il mondo del profit: sono le principali sfide che si trova ad affrontare il. È quanto emerge dalla seconda edizione del Rapporto2024 realizzato da Generali Italia sotto il coordinamento di Country Sustainability and Social Responsibility e della Business Unit Enti Religiosi e. Per rispondere a queste priorità, Fondazione Cattolica lancia due nuovi bandi del valore di 500mila euro ciascuno: il primo, ’Una Mano a chi sostiene’, è un’iniziativa dedicata ai progetti degli enti deled enti non profit che promuovono inclusione e, generando positivo e misurabile nel tempo.

Fondazione Cattolica e Generali sostengono il Terzo Settore. Per questo, il primo bando, "Una Mano a chi sostiene", è dedicato agli Enti No Profit con progetti che promuovono inclusione e

Terzo settore - bimbi disabili e famiglie fragili : a Napoli contributi per favorire la pratica dello sport - it. E’ stato approvata in Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, la delibera contenente l’atto di indirizzo per la concessione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, di contributi economici in favore di enti del Terzo Settore per l’accesso alla pratica sportiva, a titolo completamente gratuito, in favore di soggetti con disabilità ed appartenenti alle fasce di ... (Ildenaro.it)

Un aspetto preoccupante emerso dal rapporto è la diminuzione del volontariato organizzato, che ha subito un calo significativo del 16,5% tra il 2015 e il 2021, corrispondente a circa 900 mila volontari in meno. Il settore ha un valore annuale stimato di ben 84 miliardi di euro, corrispondente al 4,4% del PIL nazionale.