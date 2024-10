Temptation Island, stasera ultima puntata: Federica e Alfonso usciranno insieme? (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Temptation Island torna questa sera con l’ultimo appuntamento, in onda su Canale 5 in prima serata. Il viaggio alla scoperta dei sentimenti, edizione autunnale, sta volgendo alla fine: come finirà tra la coppia formata da Federica e Alfonso? “Siamo alla resa dei conti”, recita la pubblicità che anticipa l’ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Anna e Alfred, Fabio e Sara, Federica e Alfonso, Millie e Michele. Queste le sei coppie che hanno partecipato all’edizione autunnale di Temptation Island. Hanno tutti affrontato il falò di confronto. All’appello manca solo la coppia formata da Federica e Alfonso. usciranno insieme o separati? Federica e Alfonso stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –torna questa sera con l’ultimo appuntamento, in onda su Canale 5 in prima serata. Il viaggio alla scoperta dei sentimenti, edizione autunnale, sta volgendo alla fine: come finirà tra la coppia formata da? “Siamo alla resa dei conti”, recita la pubblicità che anticipa l’del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Anna e Alfred, Fabio e Sara,, Millie e Michele. Queste le sei coppie che hanno partecipato all’edizione autunnale di. Hanno tutti affrontato il falò di confronto. All’appello manca solo la coppia formata dao separati?stannoda 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli.

