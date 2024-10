Spuntini perfetti per le passeggiate in montagna: consigli per un’energia duratura (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Durante le escursioni in alta montagna, il corretto apporto nutrizionale è fondamentale per sostenere l’attività fisica in condizioni di minore pressione atmosferica e disponibilità di ossigeno. Unione Italiana Food, insieme a Michelangelo Giampietro, esperto in medicina dello sport e scienza dell’alimentazione, ha elaborato una lista di Spuntini ideali per chi ama questo tipo di avventure. L’accento è posto sulla scelta di merende equilibrate, ricche di carboidrati complessi e con una moderata quantità di grassi, per una disponibilità di energia prolungata e facilmente digeribile. Merende bilanciate per escursionisti È essenziale scegliere Spuntini che possano fornire l’energia necessaria durante le escursioni, specialmente per chi si avventura oltre i 1.500-2.000 metri di altitudine. Gaeta.it - Spuntini perfetti per le passeggiate in montagna: consigli per un’energia duratura Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Durante le escursioni in alta, il corretto apporto nutrizionale è fondamentale per sostenere l’attività fisica in condizioni di minore pressione atmosferica e disponibilità di ossigeno. Unione Italiana Food, insieme a Michelangelo Giampietro, esperto in medicina dello sport e scienza dell’alimentazione, ha elaborato una lista diideali per chi ama questo tipo di avventure. L’accento è posto sulla scelta di merende equilibrate, ricche di carboidrati complessi e con una moderata quantità di grassi, per una disponibilità di energia prolungata e facilmente digeribile. Merende bilanciate per escursionisti È essenziale scegliereche possano fornire l’energia necessaria durante le escursioni, specialmente per chi si avventura oltre i 1.500-2.000 metri di altitudine.

