Sorpreso a violentare una 49enne dietro un chiosco del centro di Pesaro: arrestato 30enne (Di martedì 22 ottobre 2024) Violenza sessuale in centro a Pesaro, nella mattinata di ieri intorno alle 5:00, in piazzale Matteotti. La vittima è una donna di origine sudamericana di 49 anni, residente nel pesarese. L'autore della violenza un 30enne, originario del Bangladesh e residente a Vallefoglia arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Allertati dai residenti della zona che hanno sentito le urla provenire da dietro

