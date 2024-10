Sorprendono i ladri in casa, vengono aggrediti e picchiati (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo aver sorpreso i ladri in casa sono stati aggrediti e picchiati. Brutta avventura per il vice comandante della polizia locale di Cisterna e un suo parente feriti dai malviventi - almeno tre - che stavano cercando di svaligiare una delle camere. I fatti sono accaduti nella serata di domenica Latinatoday.it - Sorprendono i ladri in casa, vengono aggrediti e picchiati Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo aver sorpreso iinsono stati. Brutta avventura per il vice comandante della polizia locale di Cisterna e un suo parente feriti dai malviventi - almeno tre - che stavano cercando di svaligiare una delle camere. I fatti sono accaduti nella serata di domenica

