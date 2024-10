Russia: tour panoramico in punti chiave di Kazan, che ospita BRICS Summit (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Partecipate a un coinvolgente tour panoramico per esplorare i punti di riferimento iconici di Kazan, la citta’ russa che ospita la 16ma edizione del BRICS Summit. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Russia: tour panoramico in punti chiave di Kazan, che ospita BRICS Summit Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Partecipate a un coinvolgenteper esplorare idi riferimento iconici di, la citta’ russa chela 16ma edizione del. Agenzia Xinhua

