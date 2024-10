Ruba merce da un negozio e simula il gesto di lanciare una bottiglia alla titolare che lo insegue: denunciato (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha sottratto merce da un negozio in centro, ma è stato individuato e denunciato dalla polizia. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 21.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNella circostanza, la polizia di Stato di Ferrara ha denunciato una persona per il reato di rapina Ferraratoday.it - Ruba merce da un negozio e simula il gesto di lanciare una bottiglia alla titolare che lo insegue: denunciato Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha sottrattoda unin centro, ma è stato individuato epolizia. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 21.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNella circostanza, la polizia di Stato di Ferrara hauna persona per il reato di rapina

