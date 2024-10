Gaeta.it - Roma inaugura il primo ambulatorio di veterinaria sociale per famiglie in difficoltà

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovodiè statoto a, segnando un'importante iniziativa per il supporto a cani e gatti che vivono incon fragilità sociali. Questo progetto, gestito dalla Lega Anti Vivisezione , si inserisce in un programma di sostegno avviato in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, e mira a garantire cure adeguate a quegli animali che rappresentano un fondamentale legame affettivo per le persone più vulnerabili. L'zione dell': un evento chiave per la comunità La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di significative personalità, tra cui Gianluca Felicetti, presidente della LAV, e Massimiliano Umani della Comunità di Sant'Egidio.