Prato il tessile non si arrende | Il futuro dei giovani è nella moda

(Di martedì 22 ottobre 2024) Andare oltre alla crisi attuale, sebbene lunga e ancora senza uscita, partendo da dati che fanno ancora sentire battere il cuore del distretto. E’ l’imperativo degli imprenditori pratesi che, in piena perturbazione produttiva, con cali importanti di ordini e conseguente crescita di richiesta di cassa integrazione, cercano di promuovere ilcome un settore in cui ipossano trovare sbocchi professionali. Lo fa Confindustria Toscana Nord con l’ottava edizione di "E’ diil mio", progetto rivolto assimi degli istituti secondari di primo e secondo grado: un’iniziativa alla quale hanno aderito 650 studenti, 200 in più rispetto al 2023, e 19 aziende trae calzaturiero.