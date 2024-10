Amica.it - Power nap: i benefici di un pisolino flash

(Di martedì 22 ottobre 2024) C’è chi non può farne proprio a meno. Perché allevia la stanchezza e regala energia: ilnap, il riposino breve a metà giornata, è un’abitudine irrinunciabile per molti. Idelnap I suoi? Innumerevoli: dall’alleviare la sonnolenza diurna e superare la stanchezza al potenziare la concentrazione, bastano tra i 10 e i 30 minuti di pennichella per ripristinare la soglia di vigilanza, le prestazioni di lavoro o studio e la capacità di apprendimento. L’ideale è di 20 minuti: secondo la Sleep Foundation, è il tempo giusto per sentirsi riposati ma non “intontiti” al risveglio. La stanchezza dovuta a un sonno insufficiente o scarso può influire sulla salute, sulla sicurezza e sulla capacità di funzionare in generale.