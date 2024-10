Polizia, 'a Pisa piena collaborazione degli agenti' (Di martedì 22 ottobre 2024) "Come disposto dalla procura di Pisa, la questura ha proceduto alla notifica delle informazioni di garanzia e dell'invito a rendere interrogatorio dinanzi al pm nei confronti di dieci appartenenti alla Polizia di Stato, coinvolti nei fatti accaduti a Pisa durante la manifestazione dello scorso 23 febbraio. In particolare, l'attività di indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato in piena collaborazione con la procura e sono stati identificati tutti gli operatori in servizio, grazie anche all'autoidentificazione ad iniziativa degli stessi agenti. Di essi, dieci risultano indagati per cooperazione colposa, eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e lesioni personali. Nessuno degli indagati attualmente ricopre incarichi di natura operativa presso la questura di Pisa". Lo fa sapere la Polizia. Quotidiano.net - Polizia, 'a Pisa piena collaborazione degli agenti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "Come disposto dalla procura di, la questura ha proceduto alla notifica delle informazioni di garanzia e dell'invito a rendere interrogatorio dinanzi al pm nei confronti di dieci appartenenti alladi Stato, coinvolti nei fatti accaduti adurante la manifestazione dello scorso 23 febbraio. In particolare, l'attività di indagine è stata condotta dalladi Stato incon la procura e sono stati identificati tutti gli operatori in servizio, grazie anche all'autoidentificazione ad iniziativastessi. Di essi, dieci risultano indagati per cooperazione colposa, eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e lesioni personali. Nessunoindagati attualmente ricopre incarichi di natura operativa presso la questura di". Lo fa sapere la

