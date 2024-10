'Piano Usa, Hezbollah lontano da confine, poteri a Unifil' (Di martedì 22 ottobre 2024) L'inviato americano Hochstein, da ieri a Beirut, ha presentato una proposta per arrivare al cessate il fuoco in Libano, del Piano parlerà il segretario Usa Antony Blinken oggi in Israele. Lo riferisce la tv Kan. Il quotidiano libanese al Akhbar, vicino a Hezbollah, riporta il documento Usa: "Lo scopo è impedire qualsiasi presenza armata nelle zone libanesi e nei villaggi vicini al confine", ossia espandere l'area dove non ci sarà la presenza di Hezbollah a qualche chilometro oltre il fiume Litani. L'Unifil verrà rafforzato e avrà l'autorità di perquisire case, veicoli o avamposti sospettati di contenere armi. Quotidiano.net - 'Piano Usa, Hezbollah lontano da confine, poteri a Unifil' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) L'inviato americano Hochstein, da ieri a Beirut, ha presentato una proposta per arrivare al cessate il fuoco in Libano, delparlerà il segretario Usa Antony Blinken oggi in Israele. Lo riferisce la tv Kan. Il quotidiano libanese al Akhbar, vicino a, riporta il documento Usa: "Lo scopo è impedire qualsiasi presenza armata nelle zone libanesi e nei villaggi vicini al", ossia espandere l'area dove non ci sarà la presenza dia qualche chilometro oltre il fiume Litani. L'verrà rafforzato e avrà l'autorità di perquisire case, veicoli o avamposti sospettati di contenere armi.

