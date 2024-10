Persone scomparse, in Umbria 136 denunce nel 2024: 92 quelle ritrovate (Di martedì 22 ottobre 2024) Le denunce di Persone scomparse in Umbria, nel primo semestre del 2024, sono state 136 (l'1,16% del totale nazionale). I ritrovati sono stati 92, mentre 44 risultano ancora ricercati. Nel 2023 gli scomparsi erano stati 110, con 89 ritrovati e 21 spariti. L'analisi dei dati relativi ai Ternitoday.it - Persone scomparse, in Umbria 136 denunce nel 2024: 92 quelle ritrovate Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lediin, nel primo semestre del, sono state 136 (l'1,16% del totale nazionale). I ritrovati sono stati 92, mentre 44 risultano ancora ricercati. Nel 2023 gli scomparsi erano stati 110, con 89 ritrovati e 21 spariti. L'analisi dei dati relativi ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Persone scomparse - in Umbria 136 denunce nel 2024 : 92 quelle ritrovate - Le denunce di persone scomparse in Umbria, nel primo semestre del 2024, sono state 136 (l'1,16% del totale nazionale). I ritrovati sono stati 92, mentre 44 risultano ancora ricercati. Nel 2023 gli scomparsi erano stati 110, con 89 ritrovati e 21 spariti. L'analisi dei dati relativi ai... (Perugiatoday.it)

Corso di ricerca persone scomparse : tecniche e soccorso - La quota di partecipazione a titolo di rimborso è di 50 euro. Numero di posti limitati. Per informazioni contattare [email protected]. (Ilpescara.it)

Veneto : in corso tre ricerche di persone scomparse nel Polesine - nel Veronese e nel Veneziano - Giallo sul Po: scomparsa una donna a Occhiobello Un’altra donna nel Veronese Le squadre di Verona sono invece impegnate per le ricerche di una donna 64enne scomparsa da ieri pomeriggio martedì 15 ottobre, nella zona di Ronco all’Adige. Paura per uomo caduto nel fiume Prosegue da giorni a Fossalta di Piave (VE) la ricerca del 70enne caduto nel Piave mentre era impegnato nella ... (Ilrestodelcarlino.it)