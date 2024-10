"Per i media ero morto". Marco Columbro choc: la confessione dopo la malattia (Di martedì 22 ottobre 2024) Marco Columbro è un uomo dalle mille risorse con almeno due vite da raccontare. Una prima del 2001, l'altra dopo. Il nuovo millennio, infatti, non partì al meglio per colpa di una malattia cerebrale che lo colpì a fondo, lasciandolo in coma per venti giorni, dopo i quali è stata lunga la riabilitazione ma comunque vincente per l'attore e conduttore televisivo tornato avivere una quotidianità completamente normale, sostenuto dal figlio Luca, oggi 31enne «fa l'illusionista in Portogallo» e dalla compagna Marzia Risaliti «con la quale da 14 anni condivido ogni scelta», ci spiega. «Con lei ho un rapporto dinamicoe poi è una lettrice appassionata di Libero!», ci confida con un sorriso. Columbro è senza dubbio uno dei volti più amati e noti degli ultimi due decenni del secolo scorso. Liberoquotidiano.it - "Per i media ero morto". Marco Columbro choc: la confessione dopo la malattia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)è un uomo dalle mille risorse con almeno due vite da raccontare. Una prima del 2001, l'altra. Il nuovo millennio, infatti, non partì al meglio per colpa di unacerebrale che lo colpì a fondo, lasciandolo in coma per venti giorni,i quali è stata lunga la riabilitazione ma comunque vincente per l'attore e conduttore televisivo tornato avivere una quotidianità completamente normale, sostenuto dal figlio Luca, oggi 31enne «fa l'illusionista in Portogallo» e dalla compagna Marzia Risaliti «con la quale da 14 anni condivido ogni scelta», ci spiega. «Con lei ho un rapporto dinamicoe poi è una lettrice appassionata di Libero!», ci confida con un sorriso.è senza dubbio uno dei volti più amati e noti degli ultimi due decenni del secolo scorso.

