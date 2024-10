Per Confindustria e Fmi rallenta la crescita in Italia: riviste al ribasso le stime sul Pil (Di martedì 22 ottobre 2024) Confindustria e Fondo monetario internazionale smentiscono le stime del governo sulla crescita. Il Fondo monetario internazionale conferma la previsione di crescita dello 0,7% su quest'anno per l'Italia, mentre rivede al ribasso la stima sull'espansione del Pil del prossimo anno, ora allo 0,8%. Fanpage.it - Per Confindustria e Fmi rallenta la crescita in Italia: riviste al ribasso le stime sul Pil Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)e Fondo monetario internazionale smentiscono ledel governo sulla. Il Fondo monetario internazionale conferma la previsione didello 0,7% su quest'anno per l', mentre rivede alla stima sull'espansione del Pil del prossimo anno, ora allo 0,8%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fmi rivede al ribasso la crescita dell’Italia : Pil in calo e debito in aumento - . Questa revisione implica un leggero taglio dello 0,1% rispetto alle stime di luglio per l’anno successivo. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per l’Italia, con un PIL previsto in aumento dello 0,7% nel 2024 e dello 0,8% nel 2025. . La situazione risulta particolarmente critica per la Germania , per la quale il Fondo prevede una ... (Gazzettadelsud.it)

Ombre sulla crescita - il monito dell'Fmi. Che lima al ribasso le stime del governo - .  Tra gli altri grandi emergenti, spicca la revisione al rialzo dello 0,9 per cento (rispetto a luglio) per il Brasile nel 2024, con una crescita attesa del 3 per cento (2,2 per cento nel 2025), grazie al rafforzamento di consumi e investimenti privati nella prima metà dell’anno. Il governo giudica invece raggiungibile l'1 per cento in più per quest’anno e una ulteriore spinta al più 1,2 per ... (Ilfoglio.it)

Pil - il Centro studi di Confindustria rivede al ribasso le stime di crescita : +0 - 8% in 2024 e +0 - 9% in 2025 - Per quanto riguarda la zona euro, il CsC ipotizza una crescita del Pil di +0,7% nel 2024, dopo il +0,5% osservato nel 2023, e di +1% nel 2025. Inoltre, sebbene la dinamica del Pil nei primi due trimestri del 2024 sia rimasta invariata, la peggior chiusura del 2023 determina l’azzeramento dell’eredita’ statistica nel 2024 (in precedenza pari a +0,2). (Ildenaro.it)