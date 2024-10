Notte di Fuoco al Grande Fratello: La Rabbia di Javier Contro Shaila! (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’esplosiva puntata del Grande Fratello porta alla luce verità sconvolgenti, tradimenti e scuse inaspettate. Ecco che cosa è accaduto! Nella recente puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha sconvolto Javier Martinez e i telespettatori con una dichiarazione inaspettata. Senza giri di parole, ha affermato che se uscisse dal gioco, non lo aspetterebbe fuori. Queste parole hanno scatenato un mare di discussioni all’interno della Casa e hanno dato vita a una Notte piena di confessioni e tensioni. Javier, visibilmente colpito dalle parole di Shaila, ha iniziato a sfogarsi, rivelando alcuni dettagli delle loro conversazioni private. Ha raccontato di sentirsi preso in giro, poiché Shaila gli aveva confidato che vedeva un altro concorrente, Lorenzo, solo come un amico. Gossipnews.tv - Notte di Fuoco al Grande Fratello: La Rabbia di Javier Contro Shaila! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Un’esplosiva puntata delporta alla luce verità sconvolgenti, tradimenti e scuse inaspettate. Ecco che cosa è accaduto! Nella recente puntata delGatta ha sconvoltoMartinez e i telespettatori con una dichiarazione inaspettata. Senza giri di parole, ha affermato che se uscisse dal gioco, non lo aspetterebbe fuori. Queste parole hanno scatenato un mare di discussioni all’interno della Casa e hanno dato vita a unapiena di confessioni e tensioni., visibilmente colpito dalle parole di, ha iniziato a sfogarsi, rivelando alcuni dettagli delle loro conversazioni private. Ha raccontato di sentirsi preso in giro, poichégli aveva confidato che vedeva un altro concorrente, Lorenzo, solo come un amico.

Grande Fratello - dopo la puntata Javier si sfoga su Shaila e spunta una rivelazione : ” Senza microfono mi ha detto neghiamo di esserci baciati” - “Mi sento preso in giro, Se una è confusa non si sbilancia in questo modo verso di me. Così è tornata sui suoi passi con Lorenzo ed in puntata sono tornati a parlare di lei”. L’ex velina avrebbe detto al pallavolista, molto chiaramente, di capire la sua posizione in quanto la partecipazione al reality era per lei una questione di lavoro. (Metropolitanmagazine.it)

Bomba al Grande Fratello : Javier Martinez svela i segreti di Shaila Gatta – VIDEO - Triangolo amoroso o strategia di gioco? Javier Martinez svela i segreti di Shaila Gatta al GF. La rivelazione che sconvolge il reality! L'articolo Bomba al Grande Fratello: Javier Martinez svela i segreti di Shaila Gatta – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Grande Fratello - scatta la gelosia : Mariavittoria rimprovera Tommaso - La gieffina riconferma e poi rivela: “Ma non sono arrabbiata. Mariavittoria rincorre il giovane: “Tommy non sono arrabbiata. Ma perché ridi? Vabbè almeno permettimi di valutare i comportamenti, basta”. Tommaso cerca di spiegare la versione dell’accaduto e come si è ritrovato nel letto con Maica: “Hai capito perchè ci sono andato? Stavo parlando con lei […]”. (361magazine.com)