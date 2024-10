Nintendo testa un nuovo gioco online in stile Minecraft (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nintendo ha recentemente aggiornato il sito web ufficiale del misterioso "Switch online: Playtest Program", rivelando privatamente maggiori informazioni ai partecipanti. Il playtest si svolgerà dal 23 ottobre alle 21:00 ET al 5 novembre alle 20:00 orario della costa est e sarà accessibile solo ai circa 10.000 utenti che si sono precedentemente registrati al Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha recentemente aggiornato il sito web ufficiale del misterioso "Switch: Playtest Program", rivelando privatamente maggiori informazioni ai partecipanti. Il playtest si svolgerà dal 23 ottobre alle 21:00 ET al 5 novembre alle 20:00 orario della costa est e sarà accessibile solo ai circa 10.000 utenti che si sono precedentemente registrati al

Nintendo testa un nuovo gioco online in stile Minecraft - Il playtest si […]. L'azienda ha avviato su Switch un test a numero chiuso per un titolo non confermato nel quale collaborare con altri utenti per "sviluppare" un pianeta attraverso la creatività e le risorse disponibili Nintendo ha recentemente aggiornato il sito web ufficiale del misterioso "Switch Online: Playtest Program", rivelando privatamente maggiori informazioni ai partecipanti. (Sbircialanotizia.it)

