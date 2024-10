Migranti, il Governo vara un decreto per blindare l’accordo con l’Albania: “Ma prevale il diritto Ue” (Di martedì 22 ottobre 2024) Migranti, il Governo vara un decreto-legge per blindare l’accordo Italia-Albania Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che punta a blindare l’accordo sui Migranti tra Italia e Albania, evitando – come accaduto nei giorni scorsi – che i trasferimenti dei richiedenti asilo nei Cpr albanesi possano essere annullati da giudici italiani. Il decreto contiene un nuova lista dei Paesi d’origine considerati “sicuri” in caso di rimpatrio del migrante. Dell’elenco fanno parte 19 Stati: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Rispetto alla precedente lista sono stati depennati 3 Paesi: Nigeria, Camerun e Colombia. Tpi.it - Migranti, il Governo vara un decreto per blindare l’accordo con l’Albania: “Ma prevale il diritto Ue” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024), ilun-legge perItalia-Albania Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre, il Consiglio dei ministri ha approvato un-legge che punta asuitra Italia e Albania, evitando – come accaduto nei giorni scorsi – che i trasferimenti dei richiedenti asilo nei Cpr albanesi possano essere annullati da giudici italiani. Ilcontiene un nuova lista dei Paesi d’origine considerati “sicuri” in caso di rimpatrio del migrante. Dell’elenco fanno parte 19 Stati: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Rispetto alla precedente lista sono stati depennati 3 Paesi: Nigeria, Camerun e Colombia.

