Torna in centro Monza l'appuntamento con il Mercatino di Borgo Bergamo. Le bancarelle con pezzi vintage e di qntiquariato saranno presenti domenica 27 ottobre dalle 8 alle 18 lungo via Bergamo e via Pesa del Lino.I prossimi appuntamenti in programma con la manifestazione "Mercatino del brocantage in centro Monza"

Trenino e bancarelle in centro : il mercatino di Natale ad Agrate Brianza - Bancarelle con creazioni artigianali, sapori regionali e articoli di Natale per cercare qualche idea regalo. E poi un trenino itinerante e artisti di strada. . . Ad Agrate Brianza arrivano i mercatini di Natale: appuntamento sabato 21 dicembre in piazza San'Eusebio, via Marco d'Agrate e in via San. (Monzatoday.it)

Pista di pattinaggio su ghiaccio - mercatino ed eventi in centro e in periferia : la "ricetta" di Natale dell'amministrazione - Pista di pattinaggio e mercatino di Natale, ma anche eventi in centro e in periferia per un cartellone di iniziative che vedrĂ la collaborazione dei tre assessorati coinvolti, Commercio, Eventi e Cultura, al fine di regalare alla cittĂ un bellissimo Natale. A fare il punto su come... (Ilpescara.it)

Mercatino francese e mercato ambulante : il calendario d’autunno propone in centro due fine settimana con le bancarelle - Si parte con il Mercatino Regionale Francese che inizierà nel pomeriggio di venerdì e proseguirà nelle giornate di sabato e domenica. . . Il calendario d’autunno propone due fine settimana con bancarelle, chioschi e punti vendita ambulanti specializzati nel centro storico di Forlì. . Profumi, sapori e. (Forlitoday.it)