Dilei.it - Meghan Markle ha una “potenziale arma” che potrebbe distruggere la royal family

(Di martedì 22 ottobre 2024) La vendetta è un piatto che va servito freddo. Esarebbe pronta a dare il colpo di grazie alla monarchia britannica che ha già scosso in passato. Soprattutto ora che il suo matrimonio con il Principe Harry non sta attraversando un buon momento. I Sussex starebbero affrontando una profonda crisi, che li starebbe allontanando sia privatamente sia professionalmente. A provarlo i numerosi e diversi eventi a cui partecipano da settimane separatamente e l’assenza della fede nuziale al dito di. L’ex attrice sarebbe in possesso di una “” in grado di danneggiare Re Carlo, il Principe William, Kate Middleton e altri membri della. Il diario segreto di: prima il divorzio, poi la vendetta? L’ultima apparizione da “solista” diha scatenato le voci di una crisi matrimoniale con il Principe Harry.