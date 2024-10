Maxi rissa in piazza: "Qui non si vive più". Polizia locale pronta al servizio notturno (Di martedì 22 ottobre 2024) "Per una donna che da sola rientra a casa scavalcando una montagna di bruti strafatti appollaiati davanti al portone, tutto veramente pericoloso. E dire che avevo scelto il centro per vivere in una zona più tranquilla e sotto i riflettori. In piazza del Plebiscito tutte le sere è così. Non si dorme più. Noi residenti siamo esauriti". Il commento amaro della residente di piazza del Plebiscito che l’altra sera ha postato il video della rissa tra giovani sul suo profilo social la dice lunga sulla situazione. Stavolta non si parla di quartieri periferici, del famoso Piano san Lazzaro, dipinto come il male assoluto, ma del cuore del centro urbano di Ancona. Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in piazza: "Qui non si vive più". Polizia locale pronta al servizio notturno Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Per una donna che da sola rientra a casa scavalcando una montagna di bruti strafatti appollaiati davanti al portone, tutto veramente pericoloso. E dire che avevo scelto il centro perre in una zona più tranquilla e sotto i riflettori. Indel Plebiscito tutte le sere è così. Non si dorme più. Noi residenti siamo esauriti". Il commento amaro della residente didel Plebiscito che l’altra sera ha postato il video dellatra giovani sul suo profilo social la dice lunga sulla situazione. Stavolta non si parla di quartieri periferici, del famoso Piano san Lazzaro, dipinto come il male assoluto, ma del cuore del centro urbano di Ancona.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo la rissa del sabato sera maxi controlli anti alcol ai minori - Una ventina di passanti, anche fra cui alcune persone non giovanissime, spaventate si erano andare a rifugiare all’interno di un locale nel cuore del centro storico, in via De Amicis, dove già si erano rinchisi alcuni clienti spaventati con bimbi piccoli al seguito. Ne era uscita una protesta arrivata sino ai banchi del Consiglio comunale, con l’assessore alla Sicurezza, l’ex magistrato ... (Ilgiorno.it)

Maxi-rissa a Napoli tra liceali - l'appello ai genitori : "Fateli costituire" - Per ora sono sei i giovanissimi identificati dai militari. È l'appello del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ai genitori dei ragazzi, studenti di due licei di Napoli e appartenenti a cosiddette famiglie “bene”, che si sono dati appuntamento sui social per scontrarsi in una maxi-rissa nella zona di Chiaia, immortalata da numerosi filmati. (Tg24.sky.it)

Maxi-rissa a Napoli tra liceali - l'appello : "Fateli costituire" - È l'unico modo per fargli comprendere la follia delle loro gesta. L'appello di Borrelli "Tutto ciò dovrebbe far riflettere - scrivono in una nota Borrelli e il consigliere della I Municipalità Lorenzo Pascucci - su questa deriva preoccupante verso la quale stanno andando questi ragazzi. Questi giovani non possono essere protetti dietro un muro di omertà, devono essere puniti per imparare la ... (Tg24.sky.it)