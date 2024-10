Marina Di Guardo torna single, finita la relazione della mamma di Chiara Ferragni con Frank Kelcz (Di martedì 22 ottobre 2024) finita la relazione tra la mamma di Chiara Ferragni e Frank Kelcz La scrittrice Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, sarebbe tornata single dopo la fine della relazione con il compagno Frank Kelcz. È quanto rivela il settimanale Oggi che, però, non rende noti i motivi della rottura. Secondo il magazine, tuttavia, la relazione sarebbe stata in crisi già da tempo. A pensare sulla fine della storia d’amore potrebbe essere stato, ma il condizionale è d’obbligo, anche il Pandoro-gate in cui è stata coinvolta la figlia Chiara Ferragni e la fine del matrimonio di quest’ultima con Fedez. È quanto scrive Dagospia secondo cui nella fine della relazione di Marina Di Guardo sarebbero stati “complici anche le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”. Tpi.it - Marina Di Guardo torna single, finita la relazione della mamma di Chiara Ferragni con Frank Kelcz Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024)latra ladiLa scrittriceDidi, sarebbetadopo la finecon il compagno. È quanto rivela il settimanale Oggi che, però, non rende noti i motivirottura. Secondo il magazine, tuttavia, lasarebbe stata in crisi già da tempo. A pensare sulla finestoria d’amore potrebbe essere stato, ma il condizionale è d’obbligo, anche il Pandoro-gate in cui è stata coinvolta la figliae la fine del matrimonio di quest’ultima con Fedez. È quanto scrive Dagospia secondo cui nella finediDisarebbero stati “complici anche le pressioni e lo stress che la Dista subendo a causa dell’epilogo del matrimoniofiglia”.

