Mamma vado a fare una rapina e torno | lei lo denuncia e lo fa arrestare

"Mamma, vado a fare una rapina e torno". È stata questa la frase che un 33enne ha detto a sua madre poco prima di lasciare la loro abitazione a Germagnano, nel Torinese. La donna in un primo momento ha tentato di fermare il giovane ma, non riuscendoci, si è vista costretta a rivolgersi ai

