Lobotka il Barcellona lo segue ancora Ha attirato le attenzioni di Hansi Flick

Lobotka torna nel mirino del Barcellona. Il centrocampista del Napoli piaceva già a Xavi l'anno scorso quando era stato accostato al club spagnoli. Il Mundo Deportivo lo considerava uno dei migliori centrocampisti. A marzo il suo agente, Branislav Jarusek, approfittando dei complimenti dell'allenatore ne discusse con Deco (ds del Barcellona). Lobotka torna di prepotenza, avrebbe attirato l'attenzione del nuovo tecnico del Barcellona, Hansi Flick, Scrive Tuttomercatoweb: "Il Barcellona continua a seguire con attenzione Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli. Nella passata stagione Xavi lo aveva chiesto come rinforzo per la mediana, idea che era sfumata prima con l'annuncio dell'addio, poi con l'esonero del tecnico catalano quando Laporta era riuscito a convincerlo a restare.

Il Barcellona resta su Lobotka! Occhio anche al Manchester City - le ultime - Insomma, i prossimi mesi saranno decisive: Lobotka è a Napoli da tanto tempo, potrebbe cercare nuovi stimoli altrove e magari andare anche a bussare a soldi per aumentare i propri introiti economici. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe una squadra spagnola ancora fortemente interessata a Lobotka; da qui potrebbe nascere un’offerta molto importante, tale da far ... (Spazionapoli.it)

Adani : “Lobotka e altri dieci - il Barcellona partirebbe da lui” - Chi vuole fare calcio inizia da Lobotka, non è che lo vuole, ma parte proprio da lui”, ha dichiarato Adani. Il centrocampista sta vivendo una stagione di alto livello, confermandosi come uno dei pilastri della formazione di Antonio Conte. L’apprezzamento di un esperto come Adani non fa che confermare il valore del giocatore e il suo impatto nel campionato italiano. (Napolipiu.com)

Il Barcellona è forte su Lobotka : la risposta del Napoli - Si scrive Lobotka si legge calcio allo stato più puro che c`è. Un giocatore capace di legare il gioco come pochissimi al mondo e che fa impazzire... (Calciomercato.com)