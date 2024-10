LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si allunga l’attesa per il derby! (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Amici di OA Sport, purtroppo Michelsen e Giron stanno dando vita a un primo parziale fiume. Siamo adesso giunti al tie-break del primo set, e si gioca da 80 miniuti. Si dovrà quindi attendere che i due USA abbiano finito di darsele di santa ragione, e poi, dopo la conclusione di Monfils-Halys, sarà derby! 13:25 Si è conclusa la partita tra Kecmanovic e Navone, con una comoda vittoria del serbo come da facile previsione. Alle 14 in campo Michelsen-Giron e a seguire Halys-Monfils, poi il derby toscano-piemontese!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si allunga l’attesa per il derby! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:22 Amici di OA Sport, purtroppo Michelsen e Giron stanno dando vita a un primo parziale fiume. Siamo adesso giunti al tie-break del primo set, e si gioca da 80 miniuti. Si dovrà quindi attendere che i due USA abbiano finito di darsele di santa ragione, e poi, dopo la conclusione di Monfils-Halys, sarà! 13:25 Si è conclusa la partita tra Kecmanovic e Navone, con una comoda vittoria del serbo come da facile previsione. Alle 14 in campo Michelsen-Giron e a seguire Halys-Monfils, poi iltoscano-piemontese!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 500 ditra Lorenzoe Lorenzo. Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Musetti-Sonego - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il carrarino, sesta forza del tabellone, ritorna di nuovo protagonista dopo la prematura eliminazione subita al Masters 1000 di Shanghai. Nel 2020, infatti, inflisse una durissima lezione a Novak Djokovic in semifinale per poi arrendersi nell’atto conclusivo solamente dinnanzi al tennista russo Andrey Rublev. (Sportface.it)

DIRETTA | Le notizie del 21 ottobre : vigilia Champions per Bologna - Milan e Juve - che ha già deciso il primo acquisto - ?HACKERATO L’ACCOUNT TWITTER IN INGLESE DELLA #JUVENTUS Nelle scorse ore sono apparsi diversi tweet decisamente strani, in lingua turca, sull’account ufficiale del club bianconero in lingua anglosassone fra cui l’annuncio dell’arrivo a Torino di Arda #Guler, stellina del… pic. itTutte le notizie più interessanti di giornata su Calciomercato. (Calciomercato.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 7-6 3-6 2-6 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Incredibile. PRIMO SET – BREAK GOFFIN! Torna subito sotto Arnaldi! Non ottimale la gestione dei servizi di questo game e il belga ne approfitta. Arriva il break di Goffin, 1-2. TERZO SET – Gran pallonetto di Arnaldi! Per punti come questi meriterebbe di vincere il match, per degli orrori no. PRIMO SET – Quanti errori di Arnaldi! 15-40 e due palle break regalate a Goffin. (Sportface.it)